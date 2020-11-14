Son dakika haber: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
14.11.2020 10:05
Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Çatalçam Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bu kişilere, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.
Mahalle sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubu'nun destek vereceği belirtildi.
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