Son dakika haber: Balıkesir merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika

Çalışmaların genişletilmesiyle 4 hukuk fakültesi, 2 tıp fakültesi, 1 mühendislik fakültesi, 1 sosyal bilimler fakültesi, 1 işletme ve psikoloji bölümü öğrencisi, 1 kamu yönetimi mezunu, 1 mühendislik fakültesi öğretim görevlisi, 1 üniversite büro elemanı, 1 özel şirket çalışanı ile SGK kaydı bulunmayan ve Balıkesir'de yaşayan 2 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı , "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijital dokümanlarda, Balıkesir Polis Akademisinden ilişiği kesilen, örgütün "mahrem imamlarıyla" irtibatları bulunan kişilerin olduğunu tespit etti.

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Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu