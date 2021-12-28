Balıkesir merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

BALIKESİR merkezli 6 ilde, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 16'sı, yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.