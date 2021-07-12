Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Balıkesir, Ankara , Bursa , İstanbul , İzmir , Konya , Nevşehir ve Sakarya 'daki eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 2018-2019 yıllarında örgütle irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

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