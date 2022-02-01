Üye Girişi
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

01.02.2022 11:49

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı Balıkesir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi yakalandı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi yakalandı. Balıkesir, Ankara, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda göz altı kararı alınan 17 kişiden 10'u ele geçirildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan askeri personele operasyon düzenlendi. Örgütlü ilişkisi bulunduğu düşünülen 9 askeri personel/öğrenci, (3 muvazzaf astsubay, 1 emekli deniz albay, 1 emekli kara astsubay, 2 istifa kara astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi) ile birlikte 2 avukat, 1 İhraç elektrik mühendisi ve 5 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün saat 07.00 itibarı ile Balıkesirli 7 ilde (Ankara, Balıkesir, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak) 21 adreste eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Operasyonda şu ana kadar 10 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:02 İstanbul semalarından dün gece bir göktaşı geçti! Araç kamerasının tesadüfen kaydettiği görüntüler
13:01 Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler
12:59 Muhaliflere Bakan Varank'tan 100 bin TL'lik otel odası çıkışı: CHP vergilerinizden bu yıl 149 milyon lira alacak
12:53 Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir
12:44 Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
12:13 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 13:11:32. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement