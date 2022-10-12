Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar dahilinde ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan; 8 muvazzaf kara astsubay, 1 ihraç hava pilot binbaşı, 1 emekli kara astsubay, 1 kapatılan askeri okul öğrencisi, olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı sonrası şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir Merkezli toplam 12 il de ( Ankara , Denizli , Antalya , Osmaniye , Isparta , Erzurum , Eskişehir , Hatay , İzmir , Siirt ve Şırnak ) 22 adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen operasyon neticesinde 11 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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