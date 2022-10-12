Son dakika haber | Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 12 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 askeri personel gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar dahilinde ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan; 8 muvazzaf kara astsubay, 1 ihraç hava pilot binbaşı, 1 emekli kara astsubay, 1 kapatılan askeri okul öğrencisi, olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı sonrası şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir Merkezli toplam 12 il de ( Ankara, Denizli, Antalya, Osmaniye, Isparta, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Siirt ve Şırnak) 22 adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen operasyon neticesinde 11 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR
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