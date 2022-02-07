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Son dakika haber! Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

07.02.2022 20:24
Son dakika haber! Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen ve eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 Şubat'ta yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak'ta ankesörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 3 muvazzaf astsubay, 1 emekli deniz albay, 1 emekli kara astsubay, istifa etmiş 2 kara astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi, 2 avukat, 1 meslekten ihraç elektrik mühendisi ve 5 özel sektör çalışanı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Astsubay, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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