Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

11.03.2022 10:32

Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık arandıkları tespit edilen, örgütle irtibatlı olduklarına dair aleyhlerinde çeşitli beyanlar bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ağrı, Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya ve Sivas ile KKTC'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 11 zanlıdan 9'u gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan iki şüpheli aranıyor.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Gözaltı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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