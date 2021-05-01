Son dakika haber... Balıkesir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birçok vatandaşın sosyal medya üzerinden yasa dışı iddia kuponu yapılarak 30 milyon lira dolandırıldığı bilgisini aldı.

Şüphelilerin Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Gaziantep ve Antalya'da olduğunu belirleyen ekipler, operasyon başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 14 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 11 SİM kart, bir hard disk, iki dizüstü bilgisayar, 17 banka cüzdanı ve 5 CD ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Bir şüpheli de Kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.