Üye Girişi
Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı

20.02.2022 02:06

Son dakika haber: Yakalan F.Y'nin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi ve götürülmesi BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.

Yakalan F.Y'nin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi ve götürülmesi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde bulunduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı
Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı
Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı Ayvalıklı kayıp taksicinin cesedi bulundu Ayvalıklı kayıp taksicinin cesedi bulundu BALIKESİR - Okulda öğrencilere tarımsal üretim yapabilecekleri alanlar oluşturuldu BALIKESİR - Okulda öğrencilere tarımsal üretim yapabilecekleri alanlar oluşturuldu

Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
00:06 Fahiş fiyatlar hakkında konuşan Numan Kurtulmuş: Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
23:27 CHP Milletvekili Baha Ünlü'den tepki çeken hareket! Engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya
22:46 Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek
22:23 Karşılaşmada yanlış anons bir anda şüpheye düşürdü! Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 02:12:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement