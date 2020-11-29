Son dakika haber: BALIKESİR - Tarla sürerken traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarla sürerken traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi.
Tahsin Şahin (78), Mahkeme Mahallesi'nde traktörüyle tarla sürerken sulama kanalını aşarak yan tarlaya geçti. Bu sırada traktörden düşen Şahin, olay yerinde öldü.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Şahin'in cenazesi, otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
- Kaynak: AA
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