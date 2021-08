Son dakika haber! BALIKESİR - Tokyo'da bronza madalya olimpiyat madalyasını kazandıran Yasemin Adar'a coşkulu karşılama - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte 76 kiloda Kırgız Aiperi Medet Kyzy'yi yenerek bronz madalya kazanan Yasemin Adar, memleketi Balıkesir'de coşkuyla karşılandı.

Güreş branşında kadınlarda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını getiren Yasemin için kentin girişindeki Değirmenboğazı Mesire Alanı'nda davul ve zurna eşliğinde tören yapıldı.

Konvoy eşliğinde Valilik bahçesine gelen Yasemin, burada Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'la bir araya geldi.

Vali Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, Yasemin'in Balıkesir ve Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte kendisinden altın madalya beklediğini dile getirdi.

Yasemin'i kutlayan Yücel Yılmaz da gençlere güzel bir rol model olduğu için milli güreşçiye teşekkür etti.

"İlklerin kadını" olarak anılan Yasemin Adar ise şunları kaydetti:

"Hem Balıkesir'imize hem de Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Ben her zaman tarihte ilkleri başaran bir kadın oldum. İlk Avrupa şampiyonu oldum, dünya şampiyonu oldum ve her zaman hedefimin olimpiyatlar olduğunu söyledim. Elimden geldiğince de sözümü tutmaya çalıştım. Hedefim her zaman altın madalyaydı ama bronz madalya benim için çok büyük bir başarı çünkü bu madalya da tarihte bir ilk ve ben ilklerin kadını olmaktan gurur duyuyorum."

Karşılama törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, milli güreşçinin babası Naim Adar ve Balıkesirli sporcular katıldı.