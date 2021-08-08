Üye Girişi
Son dakika haber: BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (4) - Son Dakika

Son dakika haber: BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (4)

08.08.2021 10:32

Son dakika haberi... Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak- İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 18 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vali Şıldak yaralıları ziyaret etti

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.

Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.

Vali Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralıların tedavisi, aileleriyle birlikte ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatını kaybedenlerin işlemleri için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Otobüsün Zonguldak-İzmir seferini yaptığını aktaran Şıldak, "Yaralılardan genel durumları iyi olanlar ve kötü olup ameliyata alınanlar var. Kazanın nedeni konusunda net bir bilgi yok ancak bölgede bir viraj var. Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir. İncelemeler sürüyor. Elim kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Son dakika haber: BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (4)
Son dakika haber: BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (4)
Son dakika haber: BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (4)
Son dakika haber: BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (4)

Balıkesir, İzmir, 112, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (4) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Annesinin telefonunu kaybettiği için çıkan kavgada, üvey kardeşini 2 yerinden bıçakladı 10:39 Annesinin telefonunu kaybettiği için çıkan kavgada, üvey kardeşini 2 yerinden bıçakladı Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi 10:27 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı 09:11 Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı
231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum 07:52 231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası 00:26 CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın 23:50 Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 17:14 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Son Dakika Haberleri
10:43 Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'a ayak bastı
10:38 Annesinin telefonunu kaybettiği için çıkan kavgada, üvey kardeşini 2 yerinden bıçakladı
10:33 Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı
10:26 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
17:30 Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
17:06 Galatasaray, Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
16:32 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
16:31 Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
16:25 Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'a ayak bastı Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'a ayak bastı         
10:44
Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı         
10:34
Kayınpederinin eşcinsel olup kendisini taciz ettiğini iddia eden damadın yalanı tutmadı Kayınpederinin eşcinsel olup kendisini taciz ettiğini iddia eden damadın yalanı tutmadı         
09:18
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
08:13
Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin "Canavar"ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar         
00:56
Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı         
23:55
Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim         
22:47
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 10:47:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement