Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI

05.05.2022 17:01

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de son zamanlarda balık ölümleri yaşanıyor.

ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de son zamanlarda balık ölümleri yaşanıyor. Ölümlerin ardından balıklar için diyet yem uygulaması başlatıldı, göle vatandaşların beslenme amaçlı gıda atması yasaklandı.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen Balıklıgöl'de yaşayan sazan türü balıkların son gülerde ölüm oranının artması tedirginliğe neden oldu. Yaşanan ölümlerin ardından balık sayısının azaldığı gölde çalışma başlatan Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu, ziyaretçilerin balıkların sağlığı açısından göle yem, ekmek, mısır, çerez atmasına yasak getirdi, aynı zamanda diyet yem verilmesi kararlaştırıldı. Gölde temizlik işlemi de başlatan görevliler, su akışını hızlandırıp, belirli saatlerde göle oksijen takviyesi uygulamaya başladı. Yaşanan balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için gölden ve balıklardan numune alınarak incelenmesine başlandı. Balıklıgöl'ü dolaşmaya gelenler ise balık sayısının azalması ve göldeki kirliliğe şaşırdıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABERAli LEYLAK-Ömer ŞULULŞANLIURFA, (DHA)-

Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI
Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BALIKLIGÖL'DE BALIK ÖLÜMLERİ; GÖLE GIDA MADDESİ ATILMASI YASAKLANDI - Son Dakika
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