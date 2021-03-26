Son dakika haber... Balkan Savaşı Şehitleri 109. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nün 109. yıl dönümünde Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

'26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü' dolayısıyla Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törende, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü abideyi gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende askerler, şehitler için saygı atışı yaptı.

Edirne İl Müftü Vekili Hüseyin Okuş tarafından yapılan duanın ardından Vali Canalp ile beraberindekiler şehitlik abidesini gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı.

"Zaferlerden öğreneceğimiz şeyler olduğu gibi yenilgilerinde bize öğreteceği çok şey vardır"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bizim tarihimiz şanlı zaferlerle doludur. Ecdadımızın şanlı zaferlerini her zaman için hepimiz hatırlarız, biliriz ve evlatlarımıza da yeni yetişen nesillere de bunları anlatırız. Ama tarihimiz aynı zamanda zaferlerin yanı sıra yenilgilerle de vardır. Balkan Savaları bunlardan bir tanesidir. Nasıl ki biz zaferleri çok iyi biliyorsak, evlatlarımıza bu zaferleri çok iyi anlatabiliyorsak aynı zamanda yenilgilerimize de çok iyi anlatabilmemiz lazım. Çünkü zaferlerden öğreneceğimiz şeyler olduğu gibi yenilgilerinde bize öğreteceği çok şey vardır. Balkan Savaşları bizim tarihimizde 'Balkan hezimeti' olarak ifade edilir. Bunun acı sonuçlarını burada Edirne'de yaşayan herkes zamanında yaşamıştır. Ümit ediyorum ki geçmişte yaşanmış olan bu acıları milletimiz bir daha asla yaşamasın. ve yine ümit ediyorum ki, bu acıları bir daha asla yaşamayacak şuura da hiçbir zaman hem kendimizde hem evlatlarımızdan mahrum bırakmayalım" dedi. - EDİRNE