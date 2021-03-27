Son dakika haber | Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Ayşe Tekdal ilk Türk kadın şampiyon unvanını kazandı - Son Dakika

Son dakika haber | Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Ayşe Tekdal ilk Türk kadın şampiyon unvanını kazandı

27.03.2021 12:43
Son dakika haber | Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Ayşe Tekdal ilk Türk kadın şampiyon unvanını kazandı, System.String[]

Son dakika spor haberine göre 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Ayşe Tekdal, ilk Türk kadın Balkan şampiyonu unvanını kazandı.

20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Ayşe Tekdal, ilk Türk kadın Balkan şampiyonu unvanını kazandı.

Antalya Konyaaltı sahil yolunda gerçekleştirilen organizasyonda, büyük erkekler ve büyük kadınlar 20 kilometre yarışı büyük çekişmeye sahne oldu.

Büyük kadınlar 20 kilometrede 1 saat 30 dakika 12 saniyelik derecesiyle Balkan birinciliğini elde eden Ayşe Tekdal, Türk atletizm tarihinde bu alanda ilk şampiyonluğu elde eden Türk kadın sporcu unvanını kazandı.

Ayşe Tekdal, aynı zamanda yarıştaki başarısıyla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Meryem'den yeni rekor

Tasnif dışı yarışan Meryem Bekmez ise 1 saat 28 dakika 48 saniye ile daha önce kendisine ait olan 1 saat 29 dakika 24 saniyelik Türkiye rekorunu geliştirdi.

Aynı yarışta ikinciliği Yunan sporcu Panayota Tsinopoulou, üçüncülüğü aynı ülkeden Christina Papadopoulou kazandı.

Büyük erkekler 20 kilometrede ise Şahin Şenoduncu 1 saat 24 dakika 20 saniyelik derecesiyle Balkan şampiyonluğunu elde etti. Abdülselam İmuk 1 saat 24 dakika 51 saniyeyle ikinci, Romanya'dan Ionut Plesu da 1 saat 31 dakika 26 saniyelik dereceyle üçüncü oldu.

Çintimar: "40 kota hedefimize emin adımlarla yürüyoruz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle atletizm branşında başarıların devam ettiğini söyledi.

Sporcuları kutlayan Çintimar, "Bugün 15. kotamızı aldık. 40 kota hedefimize emin adımlarla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Başarılı sporcu Ayşe Tekdal ise aynı organizasyonda erkek kardeşinin de 10 kilometrede yarışacağını belirterek, "Bugün kotayı aldığım için çok mutluyum. Olimpiyatlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeyi diliyorum. Olimpiyat kotamı anne ve babama hediye ediyorum." dedi.

Sporculardan Meryem Bekmez de Tokyo Olimpiyatları'nda Ayşe Tekdal ile madalya hedefiyle yarışacaklarını aktardı.

Şahin Şenoduncu da bugün Balkan şampiyonalarında 7'nci madalyasını kazandığını dile getirdi.

Şampiyona sürüyor

Şampiyonaya, Türkiye'den 24, Bulgaristan'dan 10, Romanya'dan 10, Yunanistan'dan 4, Sırbistan'dan 3 ve Slovenya'dan 2 sporcu katılıyor.

Organizasyonda 20 yaş altı erkekler, 20 yaş altı kadınlar ve 18 yaş altı erkekler 10 kilometre, 18 yaş altı kadınlar ise 5 kilometre mesafede yarışacak.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Ayşe Tekdal ilk Türk kadın şampiyon unvanını kazandı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler kırmızıya boyanacak Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu
2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor! 2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor!         
12:13
Ramazan öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı Ramazan öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı         
11:58
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi         
11:18
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi         
09:56
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 12:52:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Ayşe Tekdal ilk Türk kadın şampiyon unvanını kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei