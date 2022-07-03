Balkon panjurlarını yıkarken hastanelik oldu - Son Dakika
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Balkon panjurlarını yıkarken hastanelik oldu

03.07.2022 15:32

Balkon panjurlarını yıkarken hastanelik oldu Panjur yıkadığı sırada beton zemine düştü, ağır yaralandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde balkon panjurunu yıkadığı sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Balkon panjurlarını yıkarken hastanelik oldu

Panjur yıkadığı sırada beton zemine düştü, ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde balkon panjurunu yıkadığı sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Olay, Yenikent Mahallesi Yaşar Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin 1. katında yaşayan 42 yaşındaki G.S., kirlenen panjurlarını yıkamak için bahçeye indi. Ahşap merdivenin üzerine çıkıp, hortumla panjurları yıkamaya başlayan G.S., merdivenin kayması neticesinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören G.S.'nın komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasını beton zemine çarpan adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkon panjurlarını yıkarken hastanelik oldu - Son Dakika

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