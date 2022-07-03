Olay, Yenikent Mahallesi Yaşar Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin 1. katında yaşayan 42 yaşındaki G.S., kirlenen panjurlarını yıkamak için bahçeye indi. Ahşap merdivenin üzerine çıkıp, hortumla panjurları yıkamaya başlayan G.S., merdivenin kayması neticesinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören G.S.'nın komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasını beton zemine çarpan adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. G.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balkon panjurlarını yıkarken hastanelik oldu - Son Dakika

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