Son dakika haber... Balkonda branda ile perdelenen uyuşturucu jandarmadan kaçmadı - Son Dakika
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Son dakika haber... Balkonda branda ile perdelenen uyuşturucu jandarmadan kaçmadı

26.06.2022 15:02
Son dakika haber... Balkonda branda ile perdelenen uyuşturucu jandarmadan kaçmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda balkonda branda ile perdelenen 10 kök hint keneviri bitkisi ve 8 adet kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkisi yaprağı ele geçirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda balkonda branda ile perdelenen 10 kök hint keneviri bitkisi ve 8 adet kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkisi yaprağı ele geçirildi.

Kumluca İlçesi Olympos mevkiinde Uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timlerince yapılan çalışmalar neticesinde Ç.A. İsimli şahsın evinde arama yapıldı.

Aramada balkonda branda ile perdelenen 10 kök hint keneviri bitkisi, 8 adet kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkisi yaprağı ele geçirildi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Kumluca'da 'Kırkmuar Yaylası Şenlikleri' Başladı Kumluca'da 'Kırkmuar Yaylası Şenlikleri' Başladı Üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandılar Üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandılar
Kaynak: İHA

Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Balkonda branda ile perdelenen uyuşturucu jandarmadan kaçmadı - Son Dakika

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