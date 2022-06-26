Kumluca İlçesi Olympos mevkiinde Uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timlerince yapılan çalışmalar neticesinde Ç.A. İsimli şahsın evinde arama yapıldı.

Antalya 'nın Kumluca ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda balkonda branda ile perdelenen 10 kök hint keneviri bitkisi ve 8 adet kurutulmaya bırakılmış hint keneviri bitkisi yaprağı ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Balkonda branda ile perdelenen uyuşturucu jandarmadan kaçmadı - Son Dakika

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