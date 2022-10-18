Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı

Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Su Depo su Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katında oturan Hasan Duman (54), balkona çıktığı sırada sokakta bulunan husumetlisi Yakup G.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırgan yaya olarak kaçarken yüzüne çok sayıda saçma isabet eden Duman ile olay sırasında evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze (28) de yaralandı.

POLİS EKİPLERİ SALDIRGANI ARIYOR

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri saldırıdan sonra kaçan şüpheli Yakup G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.