Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı - Son Dakika
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Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı

18.10.2022 03:29

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Hasan Duman, evinin balkonuna çıktığı sırada sokaktan geçen husumetlisi Yakup G.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yüzüne çok sayıda saçma isabet eden Duman ile olay sırasında kendi evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze yaralanırken Yakup G. ise kayıplara karıştı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Su Depo su Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katında oturan Hasan Duman (54), balkona çıktığı sırada sokakta bulunan husumetlisi Yakup G.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırgan yaya olarak kaçarken yüzüne çok sayıda saçma isabet eden Duman ile olay sırasında evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze (28) de yaralandı.

Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı

POLİS EKİPLERİ SALDIRGANI ARIYOR

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri saldırıdan sonra kaçan şüpheli Yakup G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı
Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı
Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı
YORUMLAR
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5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı 5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı Son dakika gündem: 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı Son dakika gündem: 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı
Kaynak: DHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı - Son Dakika
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