BALKONDA İNTİHARA KALKIŞTI, ELİNDEKİ BIÇAĞI SÜPÜRGE SAPIYLA POLİS DÜŞÜRDÜ - Son Dakika

KONYA'da tıbbi sekreter Dilek T. (39), elindeki bıçakla balkona çıkıp, intihar edeceğini söyledi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşturan Dilek T.'nin elindeki bıçak, polis tarafından süpürge sapıyla vurularak, düşürüldü. Kendisini zeminde açılan hava yastığına bırakan Dilek T., hastaneye götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Hakyolu Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Tıbbi sekreter olarak çalışan Dilek T., iddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle ailesinin tedavi için hastaneye götürme teklifini reddetti. Elindeki bıçakla balkona çıkan Dilek T., intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine aile, polisi arayıp, yardım istedi. İhbarla belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dilek T., bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini keserek, kendisine zarar vermeye çalıştı. Polis, Dilek T.'yi ikna etmek isterken, itfaiye ekipleri de atlama olasılığına karşı zeminde hava yastığı açtı.

Çalıştığı hastaneye 10 gündür gitmediği belirtilen Dilek T., yan dairenin balkonundan ikna konuşması yapan polislere, eline geçirdiği bardakları fırlattı, kendisine yaklaşmak isteyen bir polise de elindeki bıçağı savurdu. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabası sonucu Dilek T.'nin dalgınlığından yararlanan polis, eline geçirdiği süpürgenin sapıyla bıçağa vurarak düşürdü. Polis, hemen ardından Dilek T.?yi bileklerinden yakalayıp, çekmek istedi. Bu sırada Dilek T., kendisini hava yastığına bıraktı. Balkonda kaldığı süre boyunca vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini bıçakla yaralayan Dilek T., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

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