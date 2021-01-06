Son dakika haber: Balkondan atlamak isteyen genç kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Balkondan atlamak isteyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
06.01.2021 11:21
Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde balkondan atlamak isteyen genç kadın yakınları tarafından son anda kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde balkondan atlamak isteyen genç kadın yakınları tarafından son anda kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 2351 sokaktaki apartmanda yaşayan S.B isimli genç kadın balkondan atlamak istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Genç kadının balkondan atlaması yakınları tarafından önlendi. Güçlükle apartmandan indirilen S.B. tedavisi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AYDIN
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