ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Ali Hamza Karakoyun (13), tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde, geçen 8 Kasım'da saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 2'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Ali Hamza Karakoyun, ağır yaralandı. Durumu fark eden ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verirken, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ali Hamza, yoğun bakımda tedaviye alındı. 22 gündür tedavi gören Karakoyun, bu sabaha karşı 05.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Karakoyun'un cenazesi yapılan işlemlerinin ardından toprağa verilecek.