Son dakika haber: Balkondan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Balkondan düşen genç hayatını kaybetti

30.12.2020 17:51

Son dakika haber... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın beşinci katından düşen 19 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın beşinci katından düşen 19 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bir apartmanın beşinci katında ailesiyle ikamet eden Vefa Burak Yıldırım (19), henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Yıldırım, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Son dakika haber: Balkondan düşen genç hayatını kaybetti
Son dakika haber: Balkondan düşen genç hayatını kaybetti
Son dakika haber: Balkondan düşen genç hayatını kaybetti
Son dakika haber: Balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Balkondan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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