Son dakika haber... Balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

04.03.2022 12:55
Son dakika haber... Balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde 2. kattan yere düşen şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 2. kattan yere düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sindelhöyük mahallesinde meydana gelen olayda 37 yaşındaki Selçuk B. akşam saatlerinde çıktığı balkondan dengesini kaybederek yere düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Selçuk B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Sindelhöyük, Kayseri, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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