Son dakika haber: Balkondan düşerek ölen Hamza?nın son görüntüsü üzüntü yarattı
Son dakika haberine göre Olay, 10 Temmuz günü Körfez Güney Mahallesi'nde meydana geldi.
Olay, 10 Temmuz günü Körfez Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem ve Yahya Küçük çiftinin ikiz çocuklarından biri olan Hamza Küçük, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonunda oynarken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan Hamza Küçük, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minik Hamza'nın cenazesi dün toprağa verildi.Hamza'nın ikiz kardeşi Zekeriya ile oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Yahya ve Meryem Küçük evlendikten 5 yıl sonra olan ikiz çocuklarının evde oynarken, amcaları cep telefonuyla çekim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:23
Kaynak: DHA
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