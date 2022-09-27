Son dakika haberleri... (Ek bilgilerle geniş haber)- Balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması

SANCAKTEPE'de 10 Haziran 2021'de 'balkondan düşerek' hayatını kaybeden Ukraynalı Anzelika Srabiants'ın (33) ölümüne ilişkin davada mahkeme, sitede güvenlik görevlisi olan Mehmet Yücel'in ifadesindeki Burak Ercan'ın yanında gördüğünü belirttiği köpek ile olay günü güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan köpeğin aynı olup olmadığının araştırılması için bilirkişi raporu talep etti. Sanık Burak Ercan'ın köpekle korkutarak Srabiants'ın balkondan düşmesine neden olduğu iddia edilmişti. Mahkeme sanık Burak Ercan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Olay günü sitede güvenlik görevlisi olan Mehmet Yücel tanık olarak dinlendi. Mehmet Yücel, "Ben olayın olduğu sitede güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Halen de çalışmaya devam ediyorum. Olayın olduğu gün ben vardım. Sanığın üst komşusu tarafından güvenlik noktası arandı. Balkondan birinin düştüğünü söylediler. Ben bunun üzerine koşar adımlarla olay yerine gittim. Bayan yerde yatıyordu. Başında Burak bey vardı. Ne olduğunu sorduğumda Burak bey bana kendini balkondan attığını söyledi. Sonra ambulans ve polisi aradım" dedi. Mehmet Yücel savunmasının devamında, "Ölen bayanla sanık aynı siteye birlikte geldiler. 10 dakika sonra yukarıda belirttiğim şekilde olay yaşandı. Burak beyin bir tane siyah köpeği var. Onun haricinde başka bir köpek görmedim. Cüsseli bir köpekti. Ancak cinsini bilmiyorum" diye konuştu. Daha sonra tanığa dosyada bulunan köpeğin resmi gösterildiğinde, "Bahsettiğim köpek resimdeki köpeğe benziyordu. Ancak biraz daha cüsseli gibiydi" dedi.

"GENEL OLARAK İLİŞKİLERİ İYİYDİ"

Mahkemede sanık Burak Ercan ve Anzelika Srabiants'ın arkadaşı da tanık olarak dinlendi. Tanık Sinem Öztürk , "Olayın olduğu günün akşamı birlikte yemek yedik. Sanıkla Anzelika sevgiliydi. Yemek sırasında ufak tefek tartışmaları oldu ancak bunlar her sevgili arasında olabilecek tartışmalar. Sonrasında öpüşüp barıştılar. Genel olarak ilişkileri iyiydi. İlk başta Anzelika mutluydu herhangi bir problemi yoktu. Lavabodan geldikten sonra ağlamaya başladı. Ben neden ağladığını sordum. Bana sanık benimle ilgisiz kalıyor dedi. Anzelika uyuşturucu kullanıyordu. Ben buna şahit oldum. Ancak sanık Burak uyuşturucu kullanmıyordu" diye konuştu.Sanık Burak Ercan savunmasında, "Maktule daha öncesinde Etiler'de bulunan bir otelde de balkondan atlama girişiminde bulunmuştu. Ben kendisini çekerek engel oldum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Cumhuriyet savcısı sanığın tutuklu bulunduğu süreyi ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, bahsedilen köpek ile dosya içerisinde videoda bulunan köpeğin aynı köpek olup olmadığının araştırılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU Sancaktepe'de Anzelika Srabiants 10 Haziran 2021'de 'balkondan düşerek' hayatını kaybetti. Ukraynalı fotomodelin ölümüne ilişkin sevgilisi Burak Ercan tutuklandı. Dava dosyasında bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde bir köpeğin göründüğü ve havlama seslerinin geldiği yer aldı. Köpek Eğitmeni olan Burak Ercan'ın köpekle korkutarak Anzelika Srabiants'ın balkondan düşmesine neden olduğu iddia edildi. Burak Ercan ise bu iddialara önceki duruşmada "daha önce Srabiants'a köpeği saldırtmadım, kolundaki izler köpek dişi izleri değildir, tırnak izidir" şeklinde cevap verdi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ukraynalı foto model Anzelika Srabiants'ın Sancaktepe'de 10 Haziran 2021 tarihinde sevgilisi Burak Ercan'ın evinin balkonundan düşerek öldüğü anlatılıyor.İddianamede Burak Ercan'ın "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.