Son dakika haber: BALKONDAN HAVAYA ATEŞ ETTİ, GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haber: BALKONDAN HAVAYA ATEŞ ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

18.03.2022 20:44

Son dakika haberleri... ANTALYA'da balkondan çevreye tabanca ile ateş eden H.H., balkondan atlayarak kaçacağı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

ANTALYA'da balkondan çevreye tabanca ile ateş eden H.H., balkondan atlayarak kaçacağı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1118 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Bir yakınıyla arasında alacak anlaşmazlığı bulunan H.H., telefondaki tartışmanın ardından birinci kattaki evinin balkonuna elinde tabancayla çıkıp iki el ateş etti. Silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. H.H.'yi elinde silahla balkonda gören polis ekipleri destek istedi. Polis ekiplerinin geldiğini gören H.H., balkondan atlayarak caddeye doğru koşmaya başlarken, ekipler de ara sokaklara dağılarak H.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı. H.H., 200 metre ileride bir iş yerinin önünde yakalandı. Polislere direnen H.H., güçlükle sakinleştirilirken, polis ekipleri bölgede şüphelinin attığı silahı aradı. Kelepçe takılan H.H., yakınlarına, 'Su getirin' diye bağırırken, ekip aracına alınıp polis merkezine götürüldü.

Son dakika haber: BALKONDAN HAVAYA ATEŞ ETTİ, GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber: BALKONDAN HAVAYA ATEŞ ETTİ, GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber: BALKONDAN HAVAYA ATEŞ ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

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Muratpaşa, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BALKONDAN HAVAYA ATEŞ ETTİ, GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: BALKONDAN HAVAYA ATEŞ ETTİ, GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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