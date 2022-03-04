Son dakika haber... "Balyoz'da kumpas" davasında karar - Son Dakika

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada, tutuklu Mehmet Baransu 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ise 3 yıl 4'er ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 39'uncu duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Baransu katıldı.

Diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'u ise avukatlarının temsil ettiği duruşmada, müdahil olarak da emekli Kurmay Albay Suat Aytın ile emekli Orgeneral Çetin Doğan'ı temsilen avukat Hüseyin Ersöz hazır bulundu.

Duruşmada, firari sanık Tuncay Opçin hakkında çıkartılan yakalama kararının henüz infaz edilmediği belirtildi.

Baransu ve avukatı duruşma salonunu terk etti

Savunma yapan Mehmet Baransu, Balyoz davasında karar veren hakim ve savcılarla ilgili iddianamenin dosyaya getirilmesini istediklerini ve bunun yerine getirilmesini beklediklerini belirtti. "O dosyanın gelmesi esası ilgilendiriyor." ifadesini kullanan Baransu, "AYM kararına uyulmuyorsa bile en azından Yargıtay dosyasının getirilmesi gerek." dedi.

Müdahillerin bu dava ve mahkemeyi kullandıklarını öne süren Baransu, "7 yılım hukuksuzca çalındı. Kanun diyor ki 'Ağır cezada 7 yıldan fazla tutamazsın.' Ben 7 yıldır tutukluyum. Sizin toplanıp beni derhal tahliye etmeniz gerekiyordu. Bu hukuksuzlukları hukuki hale getirmemek için savunma yapmayacağım. Bu aşamada hangi kararı verirseniz verin ilgilenmiyorum." diye konuştu.

Ara karar oluşturan mahkeme, dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini reddetti.

Baransu'nun avukatı Çiğdem Koç da "Duruşmada kalmamızın mantığı yok, siz yargılamanızı kendi kendinize yapın. Hukuksuzluğa ortak olmayacağız." diyerek duruşma salonunu terk etti. Mehmet Baransu da salondan ayrıldı.

Mahkeme heyeti başkanı kararını açıklayacağını belirterek, taraflara son diyeceklerini sordu.

Yasemin Çongar ve Ahmet Altan'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, "Egemen Harekat Planı hiçbir yerde yayınlanmadı. Yayınlandığını gösterir hiçbir delil bu dosyanın içinde yok. Tam da aksine AYM'nin yayınlanmadığına ilişkin bağlayıcı kararı var. Müvekkillerimin üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından beraatlarına karar verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçundan 6 yıl ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan da 7 yıl olmak üzere toplam 13 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bu cezalarda herhangi bir takdiri indirim uygulanmadığını kaydeden heyet, Baransu hakkında "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken tamamen yok edilmesi veya tahrip edilmesi" suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde mahkumiyetine karar verildiği gerekçesiyle davanın reddi yönünde hüküm kurdu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'u da "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini temin etme" suçundan 3 yıl 4'er ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklar Altan, Çongar ve Oğur'un "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken tamamen yok edilmesi veya tahrip edilmesi" ile "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçlarından ise yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerini kararlaştıran heyet, firari Tuncay Opçin hakkındaki dosyanın ise ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine hükmetti.

Mütalaadan

Duruşma savcısı tarafından 2 Haziran 2021'de açıklanan mütalaada, Mehmet Baransu'nun muhabir ve yazar olarak çalıştığı Taraf gazetesini kullanarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerini yürüttüğü anlatılıyordu.

Mütalaada, Baransu'nun FETÖ'nün hiyerarşik yapılanmasına dahil olarak, örgüte ait süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerde bulunmak suretiyle FETÖ üyesi olduğu kaydediliyordu.

Sanık Tuncay Opçin ve sanık Mehmet Baransu'nun birlikte hareket ederek Ergenekon ve Balyoz planı davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyonların zemininin hazırlanması ve kamuoyu oluşturulmasına yönelik FETÖ'nün basın ayağını oluşturdukları ifade edilen mütalaada, dosyadaki delillere göre Tuncay Opçin'in FETÖ'nün etkin ve önemli görevler ifa eden yönetici nitelikte önemli bir üyesi olduğu aktarılıyordu.

Ceza istemleri

Sanıklar Altan, Çongar ve Oğur'un FETÖ'ye üye olmamakla birlikte işledikleri suçlar yönünden FETÖ'nün amaçlarına hizmet ettikleri belirtilen mütalaada, hakkında yakalama kararı bulunan firari Opçin'in dosyasının ayrılması isteniyordu.

Mütalaada, tutuklu sanık Mehmet Baransu hakkında, daha önce FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesince mahkumiyet kararı verildiğinden, bu suç yönünden davanın reddine karar verilmesi talep ediliyordu.

Esas hakkındaki mütalaada, Baransu'nun zincirleme şekilde "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etmek" suçundan 12 yıldan 18 yıla, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere 24 yıldan 45 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Mütalaada, sanıklar Ahmet Hüsrev Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.