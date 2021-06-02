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Son dakika haber! "Balyoz'da kumpas" davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika

Son dakika haber! "Balyoz'da kumpas" davasında mütalaa açıklandı

02.06.2021 17:19
Son dakika haber!

Son dakika haberi: Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ile 5 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ile 5 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 34. duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davanın müdahillerinden Suat Aytın ile sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Mehmet Baransu'nun muhabir ve yazar olarak çalıştığı Taraf gazetesini kullanarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerini yürüttüğü anlatıldı.

Mütalaada, Baransu'nun FETÖ'nün hiyerarşik yapılanmasına dahil olarak, örgüte ait süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerde bulunmak suretiyle FETÖ üyesi olduğu kaydedildi.

Sanık Tuncay Opçin ve sanık Mehmet Baransu'nun birlikte hareket ederek Ergenekon ve Balyoz planı davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyonların zemininin hazırlanması ve kamuoyu oluşturulmasına yönelik FETÖ'nün basın ayağını oluşturdukları ifade edilen mütalaada, dosyadaki delillere göre Tuncay Opçin'in FETÖ'nün etkin ve önemli görevler ifa eden yönetici nitelikte önemli bir üyesi olduğu aktarıldı.

Mütalaada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"FETÖ'nün cebir, şiddet ve diğer yasal olmayan yöntemlerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemek, devlet otoritesini baskı altına almak, zaafa uğratmak, yönlendirmek, alternatif bir otorite olarak ortaya çıkmak ve neticede devlet otoritesini ele geçirmek şeklinde amacı bulunmaktadır. Opçin bu amaçlar doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinde kozmik odada saklanması gereken, çok gizli derecesindeki, devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken, ifşası halinde devletin savaş hazırlıklarını, savaş etkinliğini ve askeri hareketlerini tehlikeye sokabilecek nitelikteki 'Egemen Harekat Planı'ndaki belge ve bilgileri ele geçirmiştir. Opçin, bu bilgi ve belgeleri, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullanılmak amacıyla sanık Mehmet Baransu'ya vermiştir. Sanık Baransu, harekat planına ait bilgi, belge ve dokümanların orijinallerini Taraf gazetesine getirmiştir."

Mütalaada, bu bilgi, belge ve dokümanların sanık Baransu ile Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hüsrev Altan, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve Yazı İşleri Müdürü Yıldıray Oğur tarafından gazetede incelendiği, tarama ve çıktı alınma işlemleri yapıldığı, gazetede farklı haber ve yazılarda kullandığı anlatılarak, bu belgelerin orijinallerinin ise Mehmet Baransu tarafından yok edildiği kaydedildi.

Ceza istemleri

Sanıklar Altan, Çongar ve Oğur'un FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte işledikleri suçlar yönünden FETÖ'nün amaçlarına hizmet ettikleri belirtilen mütalaada, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Tuncay Opçin'in dosyasının ayrılması istedi.

Mütalaada, tutuklu sanık Mehmet Baransu hakkında, daha önce FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesince mahkumiyet kararı verildiğinden, bu suç yönünden davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaada, Baransu'nun zincirleme şekilde "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etmek" suçundan 12 yıldan 18 yıla, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere 24 yıldan 45 yıla kadar hapsi istendi.

Mütalaada, sanıklar Ahmet Hüsrev Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Söz alan sanık Baransu, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Baransu'nun tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmaya getirilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına, mütalaaya karşı savunma hazırlaması için gelecek celseye kadar süre verilmesine ve savunması için en fazla 10 saatlik süre belirlenmesine hükmetti.

Sanıklar ve müdahiller ile taraf avukatlarına, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için bir sonraki duruşmaya kadar süre veren mahkeme, duruşmayı 18 ve 19 Ekim'e erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Mehmet Baransu, Tuncay Opçin, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'Balyoz'da kumpas' davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika


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