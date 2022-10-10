Son dakika haber | Balyoz davasında hapis cezası alan Baransu hakkında verilen karar usulden bozuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Balyoz davasında hapis cezası alan Baransu hakkında verilen karar usulden bozuldu

10.10.2022 19:32
Son dakika haber | Balyoz davasında hapis cezası alan Baransu hakkında verilen karar usulden bozuldu

Son dakika haberleri... İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Balyoz davası kapsamında sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularının dosya üzerinden incelemesini tamamladı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Balyoz davası kapsamında sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularının dosya üzerinden incelemesini tamamladı.

Daire, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık Mehmet Baransu hakkında, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etme" ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçlarından aldığı 13 yıl hapis cezasına ilişkin yapılan itirazı değerlendirdi.

Ceza dairesinin yaptığı değerlendirmede, yerel mahkemenin karar verme sürecinde olayı bilen bazı tanıkların dinlenmediği ve bazı eksiklikler olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı usulden bozdu.

Azami tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye kararı verildi

Ayrıca daire, sanık Baransu'nun üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyetini, dosyada bulunan delil durumunu ve sanığın tutuklu bulunduğu süreyi de göz önüne alarak, "5271" sayılı kanunun 102. maddesinde düzenlenen "azami tutukluluk süresi" ve tüm dosya kapsamını da gözeterek başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse tahliye edilmesine karar verdi.

Hakkında tahliye kararı verilen sanık Baransu, başka suçlardan da tutuklu bulunması nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek.

Bu arada, İstinaf 27. Daire Başkanı Bülent Dalkıran'ın daha önce bu dosyaya yerel mahkeme aşamasında iken karar verdiği, bu nedenle istinaf aşamasında bulunmadığı öğrenildi.

Davanın geçmişi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçundan 6 yıl ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan da 7 yıl olmak üzere toplam 13 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Bu cezalarda herhangi bir takdiri indirim uygulanmadığını kaydeden heyet, Baransu hakkında "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgilerin tamamen yok edilmesi veya tahrip edilmesi" suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde mahkumiyetine karar verildiği gerekçesiyle davanın reddi yönünde hüküm kurmuştu.???????

YORUMLAR
500
10 Ekim Katliamında Hayatını Kaybedenler İstanbul'da Anıldı 10 Ekim Katliamında Hayatını Kaybedenler İstanbul'da Anıldı Son dakika haberi! İstanbul'da 2 PKK'lı tutuklandı Son dakika haberi! İstanbul'da 2 PKK'lı tutuklandı Son dakika haber | İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU 12 GÖZALTI Son dakika haber | İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU 12 GÖZALTI
Kaynak: AA

Mehmet Baransu, Ceza Dairesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Balyoz davasında hapis cezası alan Baransu hakkında verilen karar usulden bozuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:18 Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
21:59 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı
21:07 Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaş inanç önderlerine cemevleri bünyesinde kadro verilecek
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 22:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Balyoz davasında hapis cezası alan Baransu hakkında verilen karar usulden bozuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement