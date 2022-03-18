Son dakika haber: Banaz Kaymakamı Musa Aydemir gaziler ve şehit aileleriyle buluştu - Son Dakika

Banaz Kaymakamlığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki gazi ve şehit aileleri için yemek düzenledi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemeğin başında Banaz Müftüsü Remzi Karadoğan Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, yaptığı konuşmada, şehitlerin kahramanlıklarının ve fedakarlıklarının Türkiye'nin varlık sebebi olduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin baş tacı olduğunu kaydeden Aydemir, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sahip çıkabilmek, milletimizin vicdanını rahatlatma adına bizim yapabileceğimiz en önemli görevdir. Hiç şüpheniz olmasın, devlet olarak sizlerle ilgili her meseleyi ve sizlerin taleplerinizi yakından takip ediyoruz. Kendinizi yalnız hissetmemeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizler, bu ülkenin, bu vatanın en onurlu insanlarısınız."

Yemeğe Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın yanı sıra jandarma komutanı Zülfü Eren Can, ilçe emniyet müdürü Şahap Köse, Cumhuriyet Savcısı Şakir Alperen Seçen de katıldı.