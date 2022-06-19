Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Levent Mahallesindeki ağaçlık arazide duman gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Şiddetli rüzgarında etkisiyle yayılan yangın, itfaiyenin yaptığı çalışma ile daha fazla yayılmadan söndürüldü. Çıkan yandın sonucunda 4 dönümlük ağaçlık arazi küle dönerken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Bandırma'da çıkan yangında 4 dönüm arazi küle döndü - Son Dakika

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