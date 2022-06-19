Son dakika haber... Bandırma'da çıkan yangında 4 dönüm arazi küle döndü - Son Dakika
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Son dakika haber... Bandırma'da çıkan yangında 4 dönüm arazi küle döndü

19.06.2022 17:46
Son dakika haber... Bandırma'da çıkan yangında 4 dönüm arazi küle döndü

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bandırma İlçesi Levent Mahallesinde ağaçlık arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sebebiyle 4 dönüm arazi küle döndü.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Levent Mahallesinde ağaçlık arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sebebiyle 4 dönüm arazi küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Levent Mahallesindeki ağaçlık arazide duman gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Şiddetli rüzgarında etkisiyle yayılan yangın, itfaiyenin yaptığı çalışma ile daha fazla yayılmadan söndürüldü. Çıkan yandın sonucunda 4 dönümlük ağaçlık arazi küle dönerken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bandırma'da çıkan yangında 4 dönüm arazi küle döndü - Son Dakika

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