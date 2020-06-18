Bandırma'da, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başkanlığında "Turizm Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Bandırma'daki bir otelde düzenlenen toplantıda, pandemi sürecinin turizm sektörüne etkileri, Balıkesir turizminin büyüme stratejileri, turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm kaynakları, kent genelinde turizmin 12 aya yayılması konusundaki öneriler, turizmde dijitalleşme, turizm faaliyet önerileri ve sektör temsilcilerinin tespit ve paylaşımları görüşüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı konuşmada, amaçlarının Balıkesir'deki turizmi 12 aya yaymak olduğunu söyledi.

Erdek, Gönen ve adalardaki turizmi canlandırmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Sanayicimizin yanındayız ama çevreyi, doğayı korumaları koşuluyla. Çevrenin vandal bir şekilde kirletilmesine karşıyız." diye konuştu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da Bandırma ve yöresinin tarihsel ve arkeolojik zenginlikleri olan bir bölge olduğunu dile getirdi.

501, Bandırma'da Daskyleion, Erdek'te Kyzikos antik kentinin olduğunu anlatan Tosun, "Sanayimiz güçlü ama turizm yatırımlarımız yetersiz. Bandırma'yı Güney Marmara'nın abisi olarak görüyorum. Kültür Müdürlüğümüzle turizm konusunda çalışmalar yapma kararı aldık. Tarihi ve kültürünün yanı sıra Bandırma'nın turizmini de ön plana çıkarmalıyız. Kuş Cennetimiz, Edincik'imizin tanıtımını çok daha iyi yapmalıyız. Edincik'teki çeşme, hamam ve tarihi yapıların restore ederek turizme kazandırmalıyız. ifadelerini kullandı.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Çaltı ise "Kapıdağ Yarımadası'nda yürüyüş yolları yaptık. Bisiklet güzergahları da yapacağız. Daskyleion boş bırakılmamalı. İlk etapta Kyzikos'u ören yeri yapmamız gerekiyor." dedi.