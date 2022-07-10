Son dakika haber... Bandırma'da yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber... Bandırma'da yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı

10.07.2022 00:08
Son dakika haber... Bandırma'da yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı

Son dakika haber: Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesinde yol kenarında otluk alandaki yangın korkuttu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesinde yol kenarında otluk alandaki yangın korkuttu.

Bandırma Balıkesir yolu Aksakal Mahallesi, arazisinde meydana gelen yangın Aksakal ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere yol kenarındaki, kurumuş otsu alanda başlayarak rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yol kenarlarında Karayolları Genel Müdürlüğün ektiği ağaçlar zarar gördü. Yangını Aksakal ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. - BALIKESİR

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Balıkesir'de sağanak seferberliği Balıkesir'de sağanak seferberliği
Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bandırma'da yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bandırma'da yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı - Son Dakika
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