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Son dakika haber... Bandırma Kent Konseyi, trafik kazalarının yaşandığı kavşağa dikkati çekti - Son Dakika

Son dakika haber... Bandırma Kent Konseyi, trafik kazalarının yaşandığı kavşağa dikkati çekti

12.02.2022 09:13
Son dakika haber... Bandırma Kent Konseyi, trafik kazalarının yaşandığı kavşağa dikkati çekti

Edinilen son dakika haberine göre Bandırma Kent Konseyi, Balıkesir-Çanakkale Karayolunda, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Liseler Vadisi kavşağında meydana gelen trafik kazalarına dikkati çekti.

Bandırma Kent Konseyi, Balıkesir- Çanakkale Karayolunda, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Liseler Vadisi kavşağında meydana gelen trafik kazalarına dikkati çekti.

Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmada, kavşakta neredeyse her hafta bir trafik kazası gerçekleştiğini belirtti.

Kavşağın yakınlarında bir üniversite, üç devlet lisesi, özel okullar, iki yüksek öğretim yurdu ve Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bulunduğunu vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Bandırma nüfusunun tamamının kullandığı en önemli ulaşım noktası, bu kavşak. Sadece trafik kazaları değil, işe ve okula gelen vatandaşlar, çok ciddi zaman kaybı yaşamakta. Yanı sıra bu kavşağın düzensizliği nedeniyle acil hastalar sıkıntılar yaşayabilmektedir. Burayı rahatlatacak projenin biran hayata geçirilmesini istiyoruz. Nüfusun tamamını etkileyen bu arter nedeniyle 'Kaza geliyorum der!' diyoruz. Vatandaşlarımızın bu kavşakta göz göre göre öncelikle canlarına zarar gelmesi, hepimizi derinden üzmektedir."

Polat, Bandırma Kent Konseyi olarak, tüm ilçe halkını olumsuz etkileyen kavşakla ilgili çalışmanın öncelikli yatırım planına alınarak, çözümün bir an önce hayata geçirilmesini talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

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Araştırma Hastanesi, Kent Konseyi, Çanakkale, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bandırma Kent Konseyi, trafik kazalarının yaşandığı kavşağa dikkati çekti - Son Dakika


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