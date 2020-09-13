DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen'in yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerimizin gözden geçirilmesi, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılış töreninin yapılması öngörülmektedir" denildi.