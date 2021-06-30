Son dakika haber! Bangladeş'te binada meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Son dakika haberi: Bangladeş'in başkenti Dakka'da binada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Polisten yapılan açıklamada, 27 Haziran'da başkent Dakka'nın Moghbazar bölgesindeki bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiği hatırlatıldı. Patlamada, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin binada çeşitli gaz depolandığına dair kanıt bulunduğu ancak patlamanın nedeninin henüz belirlenmediğini kaydetti. Patlamada, çevredeki bazı binaların ağır hasar gördüğü belirtildi.

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