Son dakika haber: Bangsamoro'da geçiş hükümetinin süresinin uzatılması için "Barış Konvoyu" etkinliği yapıldı - Son Dakika

KUALA Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM) halkı, bölgedeki geçiş hükümetinin süresinin 2025'e kadar uzatılması kampanyasına destek vermek için Barış Konvoyu etkinliği düzenledi.

Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla toplanan yaklaşık 100 bin kişi, geçiş hükümetinin uzatılmasına yönelik farkındalık oluşturmak için araçlarıyla Cotabato şehrinden yola çıktı.

Yaklaşık 13 saatlik yolculuk yapan ve birçok şehri dolaşan konvoy, Cotabato'ya geri döndü.

Etkinliğe katılan farklı yaş gruplarından vatandaşlar, "Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin süresi uzatılsın" şeklinde slogan attı.

Konvoyu organize eden sivil toplum kuruluşlarından Ahlaki Yönetim Hareketi, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye, BARMM geçiş hükümetinin süresinin uzatılmasına yönelik Parlamento ve Senatoya verilen önergeleri öncelemesi talebinde bulundu.

BARMM Başbakanı Hacı Murat İbrahim, AA'ya verdiği röportajda, geçiş hükümeti süresinin uzatılması için şimdiye kadar parlamentoda 5, senatoda 2 önerge verildiğini aktarmıştı.

Başbakan İbrahim, Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin de geçiş hükümeti süresinin uzatılması konusunu desteklediğini belirtmişti.

Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Mindanao'da bağımsızlık mücadelesi veren Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİCK) ile Filipin ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından 2012'de ateşkes imzalanmıştı.

Barış anlaşması sürecinin ardından Mindanao'da Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla "Bangsamoro Organik Yasası" kabul edilmiş ve bölgede "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta, yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı.

BARMM yönetimi, MİCK üyelerinin silahsızlandırılması ve özerk bölgenin bürokratik yapısının inşa edilebilmesi için Haziran 2022'de tamamlanması öngörülen geçiş hükümeti süresinin, 3 yıl daha uzatılması talebinde bulunuyor.