Son dakika haber... Banka ATM'sinde bulduğu parayı muhafazaya alıp polis gelinceye kadar bekledi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bankaya ait ATM'de 3 bin 500 lira bulan kişi, parayı muhafazaya alıp polisleri bekledi.

Cuma Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bir bankanın ATM'sine para yatırmak isteyen Koray Özbent, hazneye parayı bıraktıktan sonra işlemlerinin bittiğini zannederek ayrıldı.

Daha sonra işlem yapmak için gelen Hilmi Kararlı, giriş haznesinde bir miktar para olduğunu fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler gelinceye kadar ATM'ye kimseyi yaklaştırmayan Kararlı'nın, polislere durumu anlattığı sırada makine, süresinde alınmayan paraları otomatik olarak bloke etti.

Kararlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaş olarak görevimi yaptım, ekip çağırdım. Polis ekipleri de geldi, yardımcı oldu." dedi.

Paranın sahibi Koray Özbent ise şu ifadeleri kullandı:

"Kartsız işlem seçeneğini kullandım, acelem vardı. Hemen parayı yatırdım. ATM parayı saydı ama son onayı vermedim. Acele ile oradan ayrıldım. 10 dakika sonra paranın hesapta olmadığını fark ettim. Sağ olsun ağabey başında bekliyormuş paranın. Polis de geldi, herhangi bir tutanak tutulmadı ama ATM parayı geri almış. Parayı alamadık ama şu anda bankada. Ağabey başında beklemeseydi birileri alıp gidebilirdi. Ona teşekkür ederim."