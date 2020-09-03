Adana'da banka şubesinde çıkan kavgaya müdahale eden özel güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ndeki banka şubesinde iki müşteri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bankanın özel güvenlik görevlisi Mehmet O, bıçak çeken müşterilerden Hamit B'ye (60) müdahale etti.

Bu sırada, güvenlik görevlisi karnından bıçaklandı.

Banka personelinin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Polis, teslim olmamak için direnen şüpheli Hamit B'yi biber gazıyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Yaralı güvenlik görevlisi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürülen zanlının işlemleri sürüyor.