ŞÜPHELİ KAFEDE YAKALANDI

Bursa'da özel banka şubesinin camını kırıp, içeri giren ve veznedeki 'tuzak' parayı çalarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından yaptıkları araştırmada şüphelinin İsmail Hakkı A. (28) olduğunu belirledi. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Hakkı A.'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir kafede olduğu belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan İsmail Hakkı A.'nın sorgulamada suçunu itiraf ettiği öğrenildi

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