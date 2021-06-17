Son dakika haber | Bankadaki 'tuzak' parayı çalınca alarm sistemi devreye girdi; hırsızlık anı kamerada (2)
17.06.2021 00:51
Edinilen son dakika haberine göre ŞÜPHELİ KAFEDE YAKALANDIBursa'da özel banka şubesinin camını kırıp, içeri giren ve veznedeki 'tuzak' parayı çalarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından yaptıkları araştırmada şüphelinin İsmail Hakkı A. (28) olduğunu belirledi.
ŞÜPHELİ KAFEDE YAKALANDI
Bursa'da özel banka şubesinin camını kırıp, içeri giren ve veznedeki 'tuzak' parayı çalarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından yaptıkları araştırmada şüphelinin İsmail Hakkı A. (28) olduğunu belirledi. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Hakkı A.'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir kafede olduğu belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan İsmail Hakkı A.'nın sorgulamada suçunu itiraf ettiği öğrenildi
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