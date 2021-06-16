Son dakika haber: Bankadan 200 liralık soygun, güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Polis, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Bursa 'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri giren kişi veya kişiler, 200 lira alarak kaçtı.

Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var