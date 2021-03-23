Son dakika haber: Banyoda düşen genç öldü - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, banyoda düşüp, başından yaralanan Furkan Oran (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Kemer bölgesinde meydana geldi. Furkan Oran, iddiaya göre banyoda düşüp, başından yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oran, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Oran'ın cenazesinin Bozdoğan'da toprağa verileceği öğrenildi.