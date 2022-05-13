Son dakika haber! Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber! Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı (2)

13.05.2022 13:21
Son dakika haber! Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı (2)

Son dakika haberler... TUTUKLANDIDenizli'nin Buldan ilçesinde, evinin banyosunda ölü bulunan 5 aylık hamile Hatice Çaltı'nın ikinci kez gözaltına alınan eşi Ramazan Çaltı, 'eşini öldürme' şüphesiyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TUTUKLANDI

Denizli'nin Buldan ilçesinde, evinin banyosunda ölü bulunan 5 aylık hamile Hatice Çaltı'nın ikinci kez gözaltına alınan eşi Ramazan Çaltı, 'eşini öldürme' şüphesiyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çaltı, polisteki ifadesinde, eşini öldürmediğini öne sürerek, suçlamayı kabul etmedi. Çaltı'nın ayrıca evden çıkarken eşinin yaşadığını iddia ettiği öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİÖte yandan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Hatice Çaltı'nın kesin ölüm nedeni belirlenemedi ancak başında yara izi olduğu tespit edildi. Çaltı'nın vücudunun herhangi bir yerinde darp izine ya da kesici ve delici alet yarasına da rastlanılmadı. Çatlı'nın kollarında eski ve farklı zamanlarda oluşmuş sıkma morluklarının bulunduğu, boynunda ise küçük kanama alanı olduğu belirlendi. Çaltı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan örnekler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ramazan Çaltı'nın, olay günü evden üzeri ıslak çıktığı da güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildi. İncelemede, eve Çaltı'dan başka giren ya da çıkan kişinin olmadığı da ortaya çıktı.

Özcan DURUSOY/ BULDAN (Denizli),


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Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı (2) - Son Dakika


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