Son dakika haber... Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi (2)

19.10.2022 15:36
Son dakika haber... Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi (2)

Gelen son dakika haberine göre 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, TABANCA ÇOCUK PARKINDA BULUNDUAntalya'da Tayfun Dinç'in ölümüyle sonuçlanan bar önündeki silahlı kavgayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, TABANCA ÇOCUK PARKINDA BULUNDU

Antalya'da Tayfun Dinç'in ölümüyle sonuçlanan bar önündeki silahlı kavgayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki çocuk parkında arama yapan polis, kaydırağın üst bölümünde eski bir gömlek içine sarılmış tabanca buldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen tabanca, delil torbasına konulup, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
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Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika
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