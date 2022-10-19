5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, TABANCA ÇOCUK PARKINDA BULUNDU
Antalya'da Tayfun Dinç'in ölümüyle sonuçlanan bar önündeki silahlı kavgayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki çocuk parkında arama yapan polis, kaydırağın üst bölümünde eski bir gömlek içine sarılmış tabanca buldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen tabanca, delil torbasına konulup, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika