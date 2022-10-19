Antalya 'da Tayfun Dinç'in ölümüyle sonuçlanan bar önündeki silahlı kavgayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki çocuk parkında arama yapan polis, kaydırağın üst bölümünde eski bir gömlek içine sarılmış tabanca buldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen tabanca, delil torbasına konulup, Antalya Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bar önündeki kavgada vurulan Tayfun, yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

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