Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği baraj göletinden dalgıçlar tarafından çıkarılan 14 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Onikişubat ilçesindeki Klavuzlu Baraj Göleti'nde meydana gelen olayda, Mehmet Akif Altıparmak (14), serinlemek için baraj göletine girdi. Bir müddet sonra boğulma tehlikesi geçiren çocuğun imdadına Cafer Özpınar koştu. Özpınar'ın çabası yetersiz kalınca bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekipleri Altıparmak sudan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Altıparmak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)