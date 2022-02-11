MERSİN'in Tarsus ilçesinde, polisin uygulamasından kaçan şüphelilerin baraj gölüne attığı tabanca, dalgıç polisler tarafından bulundu.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Devlet Barkı Baraj Mesire Alanında uygulama yaptı. Uygulama noktasına 100 metre yaklaşıp, polisi görünce kaçmaya başlayan 31 AHD 830 plakalı otomobili fark eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, arkasındaki 33 P 0456 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra otomobili terk eden şüpheliler, yaya olarak kaçmaya devam etti. Göle tabanca atan şüpheliler, polisin yaya takibi sonucu fazla uzaklaşamadan yakalandı. İsimlerinin C.K. (18) ve E.Ö. (25) olduğu belirlenen şüpheliler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Göle atılan silahın çıkarılması için Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden yardım istendi. Olay yerine sevk edilen dalgıç polisler, gölü dibinde yaptığı arama sonucu şüphelilerin attığı tabancayı buldu. Tabanca, kriminal inceleme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.