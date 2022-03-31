Son dakika haber! Baraj havzasına yapılan kaçak yapılar için yıkım kararı - Son Dakika

Çorum Belediyesince, Çomar Barajı havzasına yapılan 10 kaçak yapının yıkılması için hak sahiplerine 11 Nisan'a kadar süre verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hak sahiplerine yapılan tebligatın süresinin dolmasının ardından ekipler, yıkım çalışmasını başlatmak üzere Çomar Barajı havzasına gitti.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da çalışmaları incelemek üzere gittiği baraj havzasında hak sahipleriyle görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yağbat, hak sahiplerinin kaçak yapıları kendi imkanlarıyla yıkmak için ek süre talep etmeleri üzerine, yıkım çalışmalarını 11 Nisan'a kadar ertelediklerini bildirdi.

Baraj havzasında kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Yağbat "Şu an şehrimize içme suyu sağlayan havzalardan biri olan Çomar Barajı havzasında bulunuyoruz. Burada kaçak yapılaşmanın olduğu tespit edilmişti. Bu yapılardan yasal süreci tamamlanan ve encümen tarafından yıkım kararı verilen kaçak yapılarla ilgili bugün yapı maliklerine verdiğimiz sürenin dolması üzerine encümenin yıkım kararını yerine getirmek için geldik. Burada gelişen durumda yapı maliklerinin kendilerinin kaçak yapılarını yıkmak için süre istemesi üzerine vatandaşlarımıza istedikleri bu süreyi verdik. Süreç içerisinde vatandaşlarımız bu yapıları kendilerinin yıkacaklarını beyan etti." açıklamasında bulundu.

Yağbat, barajın kente su sağlayan önemli havzalardan birisi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Son yıllarda şehrimizin yaşadığı kuraklık nedeniyle buradaki suyun da önemli olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene en son noktasına kadar buradan şehrimize içme suyu teminini sağladık. Şu anda da son yağışlarla birlikte Çomar Barajı'mız inşallah eski günlerine kavuşacak gibi görünüyor. Ciddi bir su rezervi burada oluşmaya başladı. Burası şehrimiz açısından, şehrimizin su yönetimi açısından gözden çıkarabileceğimiz bir yer değil. O yüzden bu bölgede süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapılaşmaya müsaade etmemiz söz konusu değil. Hem burası hem de şehrimizin diğer yerleriyle ilgili yasal mevzuatın ve hukukun el verdiği ölçüde kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz."