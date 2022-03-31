Son dakika haber! Baraj havzasına yapılan kaçak yapılar için yıkım kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Baraj havzasına yapılan kaçak yapılar için yıkım kararı

31.03.2022 20:30

Son dakika gündem haberine göre Çorum Belediyesince, Çomar Barajı havzasına yapılan 10 kaçak yapının yıkılması için hak sahiplerine 11 Nisan'a kadar süre verildiği bildirildi.

Çorum Belediyesince, Çomar Barajı havzasına yapılan 10 kaçak yapının yıkılması için hak sahiplerine 11 Nisan'a kadar süre verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hak sahiplerine yapılan tebligatın süresinin dolmasının ardından ekipler, yıkım çalışmasını başlatmak üzere Çomar Barajı havzasına gitti.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da çalışmaları incelemek üzere gittiği baraj havzasında hak sahipleriyle görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yağbat, hak sahiplerinin kaçak yapıları kendi imkanlarıyla yıkmak için ek süre talep etmeleri üzerine, yıkım çalışmalarını 11 Nisan'a kadar ertelediklerini bildirdi.

Baraj havzasında kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Yağbat "Şu an şehrimize içme suyu sağlayan havzalardan biri olan Çomar Barajı havzasında bulunuyoruz. Burada kaçak yapılaşmanın olduğu tespit edilmişti. Bu yapılardan yasal süreci tamamlanan ve encümen tarafından yıkım kararı verilen kaçak yapılarla ilgili bugün yapı maliklerine verdiğimiz sürenin dolması üzerine encümenin yıkım kararını yerine getirmek için geldik. Burada gelişen durumda yapı maliklerinin kendilerinin kaçak yapılarını yıkmak için süre istemesi üzerine vatandaşlarımıza istedikleri bu süreyi verdik. Süreç içerisinde vatandaşlarımız bu yapıları kendilerinin yıkacaklarını beyan etti." açıklamasında bulundu.

Yağbat, barajın kente su sağlayan önemli havzalardan birisi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Son yıllarda şehrimizin yaşadığı kuraklık nedeniyle buradaki suyun da önemli olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene en son noktasına kadar buradan şehrimize içme suyu teminini sağladık. Şu anda da son yağışlarla birlikte Çomar Barajı'mız inşallah eski günlerine kavuşacak gibi görünüyor. Ciddi bir su rezervi burada oluşmaya başladı. Burası şehrimiz açısından, şehrimizin su yönetimi açısından gözden çıkarabileceğimiz bir yer değil. O yüzden bu bölgede süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapılaşmaya müsaade etmemiz söz konusu değil. Hem burası hem de şehrimizin diğer yerleriyle ilgili yasal mevzuatın ve hukukun el verdiği ölçüde kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Buz tutan Pusat Özen Baraj gölü ilkbahara rağmen çözülmedi Buz tutan Pusat Özen Baraj gölü ilkbahara rağmen çözülmedi Kar yağışları Konya'daki Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti'ne can suyu oldu Kar yağışları Konya'daki Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti'ne can suyu oldu

Nisan, Çorum, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Baraj havzasına yapılan kaçak yapılar için yıkım kararı - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 20:39:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Baraj havzasına yapılan kaçak yapılar için yıkım kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement