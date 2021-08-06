BARAKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

SİVAS'ta boş bir arazideki barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı

Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı