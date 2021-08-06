BARAKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

SİVAS'ta boş bir arazideki barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kızılırmak Mahallesi'nde boş arazideki bir barakada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Barakanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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