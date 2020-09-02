Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Barış Atay'a saldıran üç şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı